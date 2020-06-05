Календарь АПЛ: матчи каждый день, топ-игры «Ман Сити» – в будни. Рестарт – 17 июня

В АПЛ осталось провести девять туров и доиграть два матча, перенесенные из-за Кубка.

Лига опубликовала календарь первых трех туров после рестарта. Главное по нему:

Оба перенесенных матча («Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Арсенал») будут доиграны 17 июня в среду ;

; Три тура пройдут с 19 июня по 2 июля ;

; Матчи будут каждый день за исключением 26 июня.

Даты топ-матчей (время местное):

19 июня (пятница), 20:15: «Тоттенхэм» – «МЮ»;

21 июня (воскресенье), 19:00: «Эвертон» – «Ливерпуль»;

25 июня (четверг), 20:15: «Челси» – «Ман Сити»;

2 июля (четверг), 20:15: «Ман Сити» – «Ливерпуль».

Полная версия календаря – тут.

Даты и время остальных туров станут известны позже.

Календарь РПЛ после рестарта

Календарь Серии А после рестарта

Календарь Примеры и Сегунды после рестарта