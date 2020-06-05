Календарь АПЛ: матчи каждый день, топ-игры «Ман Сити» – в будни. Рестарт – 17 июня
05 июня 2020, 14:23
В АПЛ осталось провести девять туров и доиграть два матча, перенесенные из-за Кубка.
Лига опубликовала календарь первых трех туров после рестарта. Главное по нему:
- Оба перенесенных матча («Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Арсенал») будут доиграны 17 июня в среду;
- Три тура пройдут с 19 июня по 2 июля;
- Матчи будут каждый день за исключением 26 июня.
Даты топ-матчей (время местное):
- 19 июня (пятница), 20:15: «Тоттенхэм» – «МЮ»;
- 21 июня (воскресенье), 19:00: «Эвертон» – «Ливерпуль»;
- 25 июня (четверг), 20:15: «Челси» – «Ман Сити»;
- 2 июля (четверг), 20:15: «Ман Сити» – «Ливерпуль».
Полная версия календаря – тут.
Даты и время остальных туров станут известны позже.
Календарь Серии А после рестарта
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