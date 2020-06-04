НБА доиграет сезон 22 командами до 12 октября
04 июня 2020, 22:11
План по возобновлению сезона был принят подавляющим количеством голосов – 29 против одного. Сезон продолжат:
- 8 лучших команд с обеих конференций, которые находятся в зоне плей-офф;
- Еще 6 команд, которые вне зоны плей-офф – пять с Запада («Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс»), одна с Востока («Вашингтон»);
- Каждая команда проведет по 8 игр для определения итоговой таблицы;
- Завершили сезон: «Шарлотт», «Чикаго», «Нью-Йорк», «Детройт», «Атланта», «Кливленд», «Миннесота» и «Голден Стэйт».
Предполагаемое расписание:
- Тренировочный лагерь: 9-11 июля;
- Матчи сезона: 31 июля – 12 октября;
- Лотерея драфта: 25 августа;
- Драфт НБА: 15 октября;
- Рынок свободных агентов: 18 октября;
- Тренировочный лагерь к новому сезону: 10 ноября;
- Старт нового сезона: 1 декабря.
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