УЕФА наказал лидера чемпионата Турции двумя сезонами без еврокубков из-за несоблюдения ФФП

В 2016 году УЕФА и «Трабзонспор» заключили соглашение, по которому клуб должен был выполнить ряд условий.

Через три года УЕФА постановил: условия не выполнены, клуб не стал безубыточным.

Дисквалификация в еврокубках распространяется на сезоны-2020/21 и 2021/22, если «Трабзонспор» отберется туда через турецкий чемпионат.

По итогам 26 туров «Трабзонспор» делит первое место с «Истанбулом», сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.