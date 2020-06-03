УЕФА наказал лидера чемпионата Турции двумя сезонами без еврокубков из-за несоблюдения ФФП
03 июня 2020, 22:53
В 2016 году УЕФА и «Трабзонспор» заключили соглашение, по которому клуб должен был выполнить ряд условий.
Через три года УЕФА постановил: условия не выполнены, клуб не стал безубыточным.
Дисквалификация в еврокубках распространяется на сезоны-2020/21 и 2021/22, если «Трабзонспор» отберется туда через турецкий чемпионат.
По итогам 26 туров «Трабзонспор» делит первое место с «Истанбулом», сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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