Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков

02 июня 2020, 12:32

Написал пост в твиттере:

«Покойся с миром, Джордж Флойд. Так грустно видеть, что сейчас везде происходит. Важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим! Нам нужно научиться слушать и меняться.

Пожалуйста, оставайтесь в безопасности. Заботьтесь друг о друге и своей семье».

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