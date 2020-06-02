Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков

Написал пост в твиттере:

«Покойся с миром, Джордж Флойд. Так грустно видеть, что сейчас везде происходит. Важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим! Нам нужно научиться слушать и меняться.

Пожалуйста, оставайтесь в безопасности. Заботьтесь друг о друге и своей семье».