Гулачи – первый голкипер Бундеслиги с ассистом в сезоне. Стал бы им раньше, но осенью пас не зачли
В последнем 29-го тура Бундеслиги «Лейпциг» выиграл у «Кельна» 4:2. Забить Тимо Вернеру помог голкипер Петер Гулачи – отдал длинный голевой пас.
Ассист ему могли записать и раньше – в восьмом туре Вернер забил после такой же длинной передачи Гулачи, но в протоколах ее не отметили. Видимо, мяч до Вернера все-таки коснулся другого игрока. Хотя и кажется, что пас зачесть все-таки можно.
Розыгрыш через длинную передачу Гулачи – как один из вариантов развития атаки «Лейпцига», например, эту особенность изучали пару лет назад – пас на Поульсена с последующей скидкой на Вернера.
Но часто ее клуб не использует – у Гулачи 5,3 точных длинных передачи за игру, по количеству это предпоследнее место среди голкиперов Бундеслиги, сыгравших не менее десяти матчей.