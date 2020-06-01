Расписание Серии А: за месяц всего пять дней без матчей, остальные – каждый день
01 июня 2020, 22:25
Серии А осталось доиграть 25-й тур и полноценно провести еще 12. Опубликован календарь на туры с 25-го по 35-й.
Главное по нему:
- С 20 июня по 23 июля матчи будут ежедневно за исключением пяти дней – 25 и 29 июня, 3, 10 и 17 июля;
- Матчи будут сыграны в 16:15, 18:30 и 20:45 по местному времени;
- Рестарт – 20 июня играми «Торино» – «Парма» и «Верона» – «Кальяри».
Когда будут топ-матчи:
- 24 июня (среда): «Аталанта» – «Лацио»;
- 28 июня (воскресенье): «Милан» – «Рома»;
- 2 июля (четверг): «Аталанта» – «Наполи»;
- 4 июля (суббота): «Лацио» – «Милан»;
- 6 июля (понедельник): «Наполи» – «Рома»;
- 7 июля (вторник): «Милан» – «Ювентус»;
- 11 июля (суббота): «Ювентус» – «Аталанта»;
- 12 июля (воскресенье): «Наполи» – «Милан»;
- 19 июля (воскресенье): «Рома» – «Интер»;
- 20 июля (понедельник): «Ювентус» – «Лацио».
Даты и время матчей 36-38 туров будут объявлены позже.
Полное расписание удобнее посмотреть тут.
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить