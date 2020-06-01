Тренеры НБА вошли в комитет по расовой несправедливости

Комитет учредила ассоциация тренеров НБА в связи с убийством Джорджа Флойда. Цель – выработать решения по расовой несправедливости в городах лиги.

В комитете находятся:

Стив Керр;

Грегг Попович;

Ллойд Пирс;

Стэн ван Ганди;

Дэвид Фицдейл.

«Как тренеры НБА, мы возглавляем группы мужчин, большинство из которых – афроамериканцы, мы видим, слышим и разделяем их чувства отвращения, разочарования, беспомощности и гнева. События последних нескольких недель – жестокость полиции и расовое профилирование – позорны, бесчеловечны и недопустимы», – говорится в заявлении.

30 главных тренеров НБА поучаствовали в видеоконференции. 2 июня – новое заседание для составления плана.