Тренеры НБА вошли в комитет по расовой несправедливости
01 июня 2020, 21:13
Комитет учредила ассоциация тренеров НБА в связи с убийством Джорджа Флойда. Цель – выработать решения по расовой несправедливости в городах лиги.
В комитете находятся:
- Стив Керр;
- Грегг Попович;
- Ллойд Пирс;
- Стэн ван Ганди;
- Дэвид Фицдейл.
«Как тренеры НБА, мы возглавляем группы мужчин, большинство из которых – афроамериканцы, мы видим, слышим и разделяем их чувства отвращения, разочарования, беспомощности и гнева. События последних нескольких недель – жестокость полиции и расовое профилирование – позорны, бесчеловечны и недопустимы», – говорится в заявлении.
30 главных тренеров НБА поучаствовали в видеоконференции. 2 июня – новое заседание для составления плана.
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