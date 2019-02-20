Гризманн снова проигнорировал гимн Лиги чемпионов

Перед первым матчем 1/8 финала ЛЧ «Атлетико» – «Ювентус» команды выстроились перед центральной трибуной для традиционного прослушивания гимна турнира. Все кроме Антуана Гризманна слушали музыку, тогда как француз развернулся вполоборота и рассматривал трибуны.



Гризманн стал и главным действующим лицом первой минуты игры, когда бил по воротам, и его нога соприкоснулась с бутсой Блеза Матюиди. Была спровоцирована небольшая потасовка, но судья погасил эмоции, хотя и не назначил пенальти.



Гризманн игнорирует гимн не в первый раз. В ноябрьском матче Лиги чемпионов он уже отворачивался от камеры во время музыки, чтобы завязать шнурки ребенку.