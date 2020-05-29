Федерер – самый высокооплачиваемый спортсмен мира. Роналду и Месси – в топ-3

29 мая 2020, 19:32

Рейтинг впервые в истории возглавил теннисист.

Десятка самых высокооплачиваемых спортсменов от Forbes:

1. Роджер Федерер, теннис – $106,3 млн (призовые – $6,3 млн, спонсорский доход – $100 млн) 
2. Криштиану Роналду, футбол – $105 млн (зарплата – $60, спонсорский доход – $45) 
3. Лионель Месси, футбол – $104 ($72 и $32) 
4. Неймар, футбол – $95,5 ($70,5 и $25 ) 
5. Леброн Джеймс, баскетбол – $88,2 ($28,2 и $60) 
6. Стефен Карри, баскетбол – $74,4 ($30,4 и $44) 
7. Кевин Дюрэнт, баскетбол – $63,9 ($28,9 и $35) 
8. Тайгер Вудс, гольф – $62,3 ($2,3 и $60) 
9. Кирк Казинс, американский футбол – $60,5 ($58 и $2,5) 
10. Карсон Венц, американский футбол – $59,1 ($55,1 и $4)

Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию