Матчи Примеры покажут бесплатно во всех домах престарелых Испании

28 мая 2020, 16:26

Об этом пишет официальный сайт турнира:

«Решение нарушит одиночество и изоляцию, которые пережили постояльцы и обслуживающий персонал. Самые старые болельщики страны смогут насладиться матчами одной из лучших лиг мира в формате HD».

  • Бесплатные трансляции будут доступны до конца сезона.
  • Чемпионат Испании возобновится 8 июня.