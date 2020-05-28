Гран-при Нидерландов-2020 не состоится. Это четвертая отмененная гонка в Формуле 1

Гран-при должен был стать первым в Нидерландах с 1985 года. Организаторы хотят провести первую за более чем 25 лет гонку в присутствии болельщиков.

Формула 1 уже отменила четыре Гран-при: помимо Нидерландов, гонки не пройдут в Австралии, Монако и Франции. Еще шесть Гран-при перенесены на неопределенный срок.