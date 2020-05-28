Контракт Балотелли аннулируется, если «Брешиа» вылетит в Серию B

Это подтвердил президент «Брешии» Массимо Челлино: «Балотелли больше не думает о нас. Это странный и немного анархичный парень. Его контракт автоматически аннулируется, если клуб упадет в Серию B. Учитывая наш статус, в следующем сезоне он станет свободным агентом. Мы думали, что он даст команде что-то новое, но сейчас в нем разочарованы».

«Брешия» идет на последнем месте в Серии А. У команды 16 очков за 26 матчей.