Форвард «Кельна» Ут бил пенальти во всех турах после рестарта. Забил только один

27 мая 2020, 23:22

Марк Ут перешел зимой из «Шальке» в «Кельн» и за десять матчей забил пять голов.

После рестарта – в каждом из трех матчей он бил пенальти, но забил только «Майнцу».

  • «Майнцу» бил в правый от себя угол – забил;
  • «Фортуне» бил в левый – не забил;
  • «Хоффенхайму» бил в правый – не забил.

До паузы «Кельн» выиграл восемь из последних 11 матчей Бундеслиги. После возобновления – всего два очка в трех играх.

  • 2:0 вели с «Майнцем», но упустили победу – 2:2;
  • 0:2 проигрывали «Фортуне», но в конце забили дважды – 2:2;
  • В гостях у «Хоффенхайма» – поражение 1:3.

В таблице Бундеслиги «Кельн» идет 11-м.

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