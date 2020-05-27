Как возобновится сезон НХЛ: матчи в двух городах, плей-офф из 24 команд
27 мая 2020, 00:07
Главное из выступления комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна:
- Точных сроков по возобновлению сезона никто пока не дает.
- Лига рассматривает 10 городов. Выберут два – в них и пройдут матчи.
- Возможно, в июле начнутся тренировочные лагеря (точно не раньше).
- Регулярный чемпионат досрочно завершается.
- Мимо плей-офф пролетают «Оттава», «Детройт», «Баффало», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе», «Анахайм» и «Нью-Джерси».
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