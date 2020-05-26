Все легионеры и иностранные тренеры вернулись в клубы РПЛ
26 мая 2020, 16:25
Об этом рассказал глава лиги Сергей Прядкин:
«Мы завершили первый и очень важный этап нашей дорожной карты по возобновлению чемпионата — все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию нашей страны.
Я благодарю правительство, представителей ФСБ, МВД, Росавиации, пограничных служб, руководство РФС и всех, кто участвовал в этом процессе. Это было важно не только для возобновления этого сезона, но и для организации следующего».
- Чемпионат России возобновится 21 июня.
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить