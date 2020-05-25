«Мы были реально глупы». Президент «Лиона» сравнил завершение сезона Лиги 1 и рестарт Ла Лиги

Жан-Мишель Олас красноречив в интервью L’Équipe:

«Директора испанского футбола общаются с УЕФА два месяца. Глава LFP Квилло был на встречах вместе с Тебасом. Просили терпеть. Но наши директора, находясь на тех же встречах, пришли к совершенно другим выводам. Мы действительно были глупы.

Испания была затронута пандемией сильнее, чем наша, но нашла ответы. УЕФА опубликовала протокол о здоровье, который мы во Франции даже не видели. Это скандал».

В Испании разрешено возобновить чемпионат с 8 июня. Во Франции сезон завершен досрочно.