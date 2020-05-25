«Мы были реально глупы». Президент «Лиона» сравнил завершение сезона Лиги 1 и рестарт Ла Лиги
25 мая 2020, 10:28
Жан-Мишель Олас красноречив в интервью L’Équipe:
«Директора испанского футбола общаются с УЕФА два месяца. Глава LFP Квилло был на встречах вместе с Тебасом. Просили терпеть. Но наши директора, находясь на тех же встречах, пришли к совершенно другим выводам. Мы действительно были глупы.
Испания была затронута пандемией сильнее, чем наша, но нашла ответы. УЕФА опубликовала протокол о здоровье, который мы во Франции даже не видели. Это скандал».
В Испании разрешено возобновить чемпионат с 8 июня. Во Франции сезон завершен досрочно.
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