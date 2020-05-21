Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии

21 мая 2020, 15:07

Об этом рассказала глава Федерации биатлона Болгарии Екатерина Дафовска:

«У нас не будут работать схемы, работающие в России. Мы полностью доверяем этому человеку, он обладает знаниями и качествами тренера национального уровня».

  • Вместе с Касперовичем в болгарской команде будет работать Сергей Башкиров.
  • Касперович ранее тренировал сборную России.
Подробно о скандале с Логиновым и Касперовичем:
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