Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии
21 мая 2020, 15:07
Об этом рассказала глава Федерации биатлона Болгарии Екатерина Дафовска:
«У нас не будут работать схемы, работающие в России. Мы полностью доверяем этому человеку, он обладает знаниями и качествами тренера национального уровня».
- Вместе с Касперовичем в болгарской команде будет работать Сергей Башкиров.
- Касперович ранее тренировал сборную России.
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