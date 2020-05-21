«Анжи» закупил средства индивидуальной защиты для больницы Каспийска. Деньгами помогла Алсу
21 мая 2020, 10:45
🏥 Клуб закупил и передал в больницу 150 противочумных комбинезонов, респираторов и защитных очков, а также 5 тысяч одноразовых медицинских масок.
🏥 Заслуженная артистка России Алсу Абрамова, президент «Анжи» Осман Кадиев и его друзья выделили на это средства.
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