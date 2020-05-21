«Анжи» закупил средства индивидуальной защиты для больницы Каспийска. Деньгами помогла Алсу

🏥 Клуб закупил и передал в больницу 150 противочумных комбинезонов, респираторов и защитных очков, а также 5 тысяч одноразовых медицинских масок.

🏥 Заслуженная артистка России Алсу Абрамова, президент «Анжи» Осман Кадиев и его друзья выделили на это средства.