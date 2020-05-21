UFC проведет турнир в Лас-Вегасе. 30 мая – бой Вудли и Бернса

21 мая 2020, 10:33

UFC 249 и два турнира серии Fight Night прошли в Джексонвилле даже в условиях, когда у одного из бойцов нашли коронавирус.

30 мая – новый турнир UFC. Дэйна Уайт рассказал, что место проведения – Лас-Вегас, штат Невада.

Главный поединок: Тайрон Вудли – Гилберт Бернс. Его еще 19 мая анонсировал Бернс.

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