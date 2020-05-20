Серию А доиграют в формате плей-офф, если сезон опять приостановят
20 мая 2020, 23:03
Федерация футбола Италии и руководители футбольных лиг определили дальнейшие планы по доигровке сезона:
- Если турниры прервутся снова, лиги будут доиграны в формате короткого плей-офф;
- Плей-офф разыграют между командами из верхней и нижней части таблицы, чтобы утвердить финальные места;
- Если турниры будут завершены окончательно, итоговые позиции определят по корректирующим коэффициентам.
Пока сезон планируется доиграть к 20 августа.
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