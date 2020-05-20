Серию А доиграют в формате плей-офф, если сезон опять приостановят

20 мая 2020, 23:03

Федерация футбола Италии и руководители футбольных лиг определили дальнейшие планы по доигровке сезона:

  • Если турниры прервутся снова, лиги будут доиграны в формате короткого плей-офф;
  • Плей-офф разыграют между командами из верхней и нижней части таблицы, чтобы утвердить финальные места;
  • Если турниры будут завершены окончательно, итоговые позиции определят по корректирующим коэффициентам.

Пока сезон планируется доиграть к 20 августа.

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