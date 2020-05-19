«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона. Это рекомендации УЕФА

О продлении контракта, который истекал у форварда в конце мая, рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев:

«В соответствии с рекомендациями УЕФА и Ассоциации европейских клубов, с целью доигрывания всех чемпионатов рекомендовано продлить истекающие контракты до конца текущего сезона. Что и сделано в случае с Александром Кокориным.

Его контракт с «Зенитом» продлен на период доигрывания, как и договор аренды с «Сочи».