Вратарь «Уотфорда» отказался играть в финале Кубка Англии, потому что его конкурент больше этого достоин
09 апреля 2019, 18:10
В выходные «Уотфорд» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в финал Кубка Англии. Основной вратарь клуба Бен Фостер поддержал партнера Эурелио Гомеса:
«Я абсолютно точно откажусь от участия в финале. Гомес заслуживает этого. Безусловно, играть должен именно он. Он не подводил команду и не подведет».
Твит с этой цитатой в официальном профиле «Уотфорда» за два дня собрал больше тысячи ретвитов и 11 тысяч лайков.
«Уотфорд» в этом сезоне ротирует двух вратарей по турнирам: Бен Фостер сыграл во всех матчах АПЛ (32), Эурелио Гомес – во всех играх Кубка (5) и Кубка лиги (2).
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