Вратарь «Уотфорда» отказался играть в финале Кубка Англии, потому что его конкурент больше этого достоин

В выходные «Уотфорд» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в финал Кубка Англии. Основной вратарь клуба Бен Фостер поддержал партнера Эурелио Гомеса:

«Я абсолютно точно откажусь от участия в финале. Гомес заслуживает этого. Безусловно, играть должен именно он. Он не подводил команду и не подведет».

Твит с этой цитатой в официальном профиле «Уотфорда» за два дня собрал больше тысячи ретвитов и 11 тысяч лайков.

«Уотфорд» в этом сезоне ротирует двух вратарей по турнирам: Бен Фостер сыграл во всех матчах АПЛ (32), Эурелио Гомес – во всех играх Кубка (5) и Кубка лиги (2).