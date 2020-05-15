Тренер «Аугсбурга» вышел из отеля за зубной пастой. Теперь он пропустит матч Бундеслиги
15 мая 2020, 00:42
«У меня не было зубной пасты, поэтому я пошел в супермаркет. Я следовал всем правилам гигиены, когда выходил из отеля, но не могу изменить итог», – рассказал Хайко Херрлих. По протоколу безопасности он не сможет присутствовать на скамейке «Аугсбурга» в ближайшем матче Бундеслиги. Теперь Херрлих ждет двух отрицательных тестов на коронавирус.
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