Семину предложили должность почетного главного тренера «Локомотива»

Об этом рассказал председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков:

«Мы все надеемся, что наше сотрудничество с Юрием Павловичем продолжится. Мы предложили ему остаться в клубе, для чего предполагаем ввести должность почетного главного тренера с соответствующей заработной платой и «социальным пакетом». Рассчитываем, что он согласится назвать клубную академию его именем. То есть, «Академия ФК «Локомотив» им. Юрия Павловича Семина».