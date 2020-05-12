Месси – лидер в ЛЧ по соотношению голов к матчам. Второй – не Роналду, а ван Нистелрой

12 мая 2020, 10:54

GiveMeSport составил рейтинг футболистов, рассчитав соотношение забитых голов к количеству игр за всю историю.

Первым стал Лионель Месси – 0,81. Он забил 114 голов за 141 матч. Второе место Руда у ван Нистелроя (0,77), Криштиану Роналду – третий (0,76).

В десятке также – Левандовски, Неймар, Ф. Индзаги, Кавани, Агуэро, Бензема и Рауль.

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