С 12 мая завершен период нерабочих дней в России. Главное из нового обращения Путина

11 мая Владимир Путин обратился к россиянам уже в шестой раз из-за пандемии коронавируса:

Режим самоизоляции позволил затормозить распространение заболеваемости. В каждом регионе есть все необходимое для оказания помощи, ежедневно делается 170 тысяч тестов;

С 12 мая в России прекращается период нерабочих дней. Должна быть восстановлена работа базовых отраслей экономики.

Продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий;

Дополнительные выплаты на три месяца установлены для социальных и педагогических работников – 25 тысяч рублей, при работе с зараженными – 35 тысяч;

Для врачей – 40 тысяч рублей за две недели, 60 тысяч – при работе с зараженными;

Все семьи с детьми до трех лет получать по 5 тысяч рублей, с детьми от трех до 15 лет включительно – по 10 тысяч на каждого ребенка;

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком повысится в два раза до 6751 рубля;

Семьи, где родители потеряли работу, получат по 3 тысячи рублей на несовершеннолетних детей, где доход на одного члена ниже прожиточного минимума – получат выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.