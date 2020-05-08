В футболе разрешили делать по пять замен за матч
08 мая 2020, 16:05
Новое правило введено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).
Главное:
🔄 Оно будет действовать до конца года и только для тех турниров, которые уже были начаты или приостановлены.
🔄 Лиги сами решат, использовать ли это правило.
🔄 Клубы смогут делать замены три раза за матч и в перерыве.
🔄 Использование обратных замен запрещено.
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