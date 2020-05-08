В футболе разрешили делать по пять замен за матч

Новое правило введено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).

Главное:

🔄 Оно будет действовать до конца года и только для тех турниров, которые уже были начаты или приостановлены.

🔄 Лиги сами решат, использовать ли это правило.

🔄 Клубы смогут делать замены три раза за матч и в перерыве.

🔄 Использование обратных замен запрещено.