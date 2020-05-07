Два сотрудника «Локомотива» заразились коронавирусом. Они отвечают за работу стадиона

Об этом рассказал в интервью Sport24 пиар-директор клуба Кирилл Брейдо: «Могу подтвердить, что, к сожалению, у двух сотрудников «Локомотива» подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. Это два сотрудника, которые отвечают за поддержание бесперебойной работы основных систем жизнедеятельности стадиона».