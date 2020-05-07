16 мая – официальная дата возобновления сезона Бундеслиги

07 мая 2020, 15:04

Власти Германии разрешили продолжить сезон, а 36 клубов обеих Бундеслиг согласовали даты на видеоконференции.

Ранее сообщалось, что сезон возобновится с 15 мая, но клубы договорились играть с субботы, 16 мая.

Расписание на ближайший тур выглядит так:

16 мая:

  • «Боруссия» Д – «Шальке»;
  • «Лейпциг» – «Фрайбург»;
  • «Хоффенхайм» – «Герта»;
  • «Фортуна» – «Падерборн»;
  • «Аугсбург» – «Вольфсбург».

17 мая:

  • «Кельн» – «Майнц»;
  • «Унион» – «Бавария».

18 мая:

  • «Вердер» – «Байер».
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