Первый матч чемпионата Кореи покажут в твиттере и ютубе. Сезон стартует 8 мая

06 мая 2020, 10:38

Он должен был начаться 29 февраля, но из-за пандемии коронавируса был отложен.

8 мая сезон начнут «Чонбук» и «Сувон». По московскому времени матч начнется в 13:00. Официальный аккаунт лиги обещает трансляцию матча в твиттере и ютубе.

Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию

Матчи пока будут проходить без зрителей.

В Южной Корее – 10804 человека, заболевших коронавирусом. За сутки с 4 по 5 мая заразились всего три человека.

Немного подробнее
В Южной Корее тоже возвращаются к футболу. Уже 8-го мая