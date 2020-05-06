Первый матч чемпионата Кореи покажут в твиттере и ютубе. Сезон стартует 8 мая
06 мая 2020, 10:38
Он должен был начаться 29 февраля, но из-за пандемии коронавируса был отложен.
8 мая сезон начнут «Чонбук» и «Сувон». По московскому времени матч начнется в 13:00. Официальный аккаунт лиги обещает трансляцию матча в твиттере и ютубе.
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Матчи пока будут проходить без зрителей.
В Южной Корее – 10804 человека, заболевших коронавирусом. За сутки с 4 по 5 мая заразились всего три человека.
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