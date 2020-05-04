Футбольная лига Франции договорилась о государственном кредите – он покроет потери клубов из-за телеправ

04 мая 2020, 22:03

Лига сообщила об этом на официальном сайте – договор уже заключен.

Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию

Такой шаг позволит лиге компенсировать недостаток денег от телеправ в сезоне-2019/20. Помощь получат клубы Лиги 1 и Лиги 2.

Телекомпании уже не выплатят деньги клубам, поскольку сезон официально завершен.

Как все закончилось во Франции
Конец сезона во Франции: «ПСЖ» готов играть за рубежом, «Лион» хочет в ЛЧ, все ждут рекордного ТВ-контракта
Франция не доиграет сезон. Чтобы распределить места, таблицу разделили и пересчитали
Кто страдает от завершения чемпионата Франции? Могло ли быть по-другому? Отвечаем в новом подкасте