Футбольная лига Франции договорилась о государственном кредите – он покроет потери клубов из-за телеправ
04 мая 2020, 22:03
Лига сообщила об этом на официальном сайте – договор уже заключен.
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Такой шаг позволит лиге компенсировать недостаток денег от телеправ в сезоне-2019/20. Помощь получат клубы Лиги 1 и Лиги 2.
Телекомпании уже не выплатят деньги клубам, поскольку сезон официально завершен.
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