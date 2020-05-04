Кариус покинул «Бешикташ». У него еще 2 года контракта с «Ливерпулем»
04 мая 2020, 21:00
Лорис Кариус был арендован «Бешикташем» летом 2018-го на два года. Турецкие СМИ писали, что клуб задолжал ему 1,6 миллиона евро, план выплаты долга Кариуса не устроил.
Кариус расторг контракт в одностороннем порядке. Он принадлежит «Ливерпулю» до июня 2022 года.
В инстаграме он тепло попрощался с болельщиками и объяснил свой уход проблемами с руководством.
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