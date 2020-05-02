Лидеры второй голландской лиги подали в суд из-за формата завершения сезона
02 мая 2020, 13:33
«Камбюр» и «Де Графсхап» лидировали во второй лиге Нидерландов, но выше не поднялись. Сезон в Голландии завершили без чемпиона и вылетевших команд – наполнение дивизионов осталось прежним.
Клубы обратились в суд из-за такого решения. Разбирательство пройдет уже 8 мая в упрощенном формате. Если они выиграют дело, одним из возможных вариантов станет расширение чемпионата до 20 команд.
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