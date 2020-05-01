Клубы АПЛ договорились доиграть сезон, если позволит правительство

Заявление на официальном сайте АПЛ:

«Приоритетом АПЛ остается здоровье и безопасность игроков, тренеров, менеджеров, персонала клубов, болельщиков и широкой общественности. Лига и клубы рассматривают шаги, по которым футболисты вернутся к тренировкам, но только после одобрения правительства».

На сегодняшнем собрании представителей клубов АПЛ не приняли никаких конкретных решений. Но они одобрили осуществленные меры безопасности и договорились доиграть этот сезон.