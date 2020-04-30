WADA расследовало дела 298 российских спортсменов. Предполагаемые манипуляции – почти в половине из них

Президент WADA Витольд Банка сообщил о завершении расследования. Итоги:

• Расследование коснулось дел 298 российских спортсменов. Возможные манипуляции с базой данных не повлияли на 153 дела, но коснулись 145 случаев.

• Было проверено 24 терабайта данных о сотнях спортсменов из 28 организаций.

• Продолжается повторный анализ проб из московской лаборатории. 57 случаев находятся в стадии подтверждения.