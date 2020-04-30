Японский болельщик обратился к посольству России с просьбой забрать Медведеву из его страны

Сейчас она находится в Японии. В инстаграме она исполнила отрывок из произвольной программы под музыку из фильма «Мемуары гейши».

Один из пользователей обратился через твиттер к посольству России в Японии. Он сообщил, что Медведеву видели в одном из супермаркетов, говорят, что она тренируется на одном из катков, который закрыт для остальных.

«Непростительно, когда люди из других стран прилетают в Японию в такие тяжелые времена и так себя ведут. Японцы не ждали ее здесь, они в ярости из-за поведения Медведевой. Пожалуйста, заберите ее в Россию», – также написал он.