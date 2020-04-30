Автомобиль Амира Натхо попал в массовое ДТП в Краснодаре

В Краснодаре сотрудники полиции пытались остановить BMW, водитель не послушался. В результате погони случилось массовое ДТП, в котором пострадали три автомобиля.

BMW принадлежит Амиру Натхо – экс-футболисту «Барселоны Б», ЦСКА и «Локомотива». За рулем сидел его друг – футболист Алан Хаконов.

По информации newkuban.ru, на BMW – поддельные номера, которые числились за другой иномаркой.