Официальное сообщение НХЛ: в планах – разрешить тренировки с середины мая
30 апреля 2020, 10:40
НХЛ выпустил обращение. Вкратце:
• Сейчас действует первая фаза переходного периода – режим самоизоляции.
• Вторая фаза – это разрешение на тренировки небольшими группами. Лига готовится и полагает, что с середины мая будет возможно приступить к ней.
• Произойдет это в том случае, если ситуация и дальше будет развиваться благоприятно.
• Официальных сроков по возобновлению сезона по-прежнему нет.
Сезон в НХЛ приостановлен с 12 марта.
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