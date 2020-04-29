«Спортинг» заплатил 3 миллиона Михайловичу, который возглавлял клуб 9 дней
29 апреля 2020, 18:23
По информации A Bola, тренер получил такую сумму за увольнение, которое произошло позапрошлым летом.
Тогда «Спортинг» заключил трехлетний контракт с Синишей Михайловичем, но после смены президента клуба был сразу же отправлен в отставку.
«Спортинг» выплатил ему компенсацию в размере 300 тысяч евро, Михайлович подал жалобу в Спортивный арбитражный суд – требовал компенсации 11,2 млн. Отсудить получилось три миллиона.
Сейчас Михайлович – тренер «Болоньи».
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