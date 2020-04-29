Из-за коронавируса отменен хоккейный Кубок Глинки/Гретцки. Прошлый турнир выиграла Россия
29 апреля 2020, 10:38
В турнире участвуют команды с игроками до 18 лет. Соревнование 2020 года было запланировано на период с 3 по 8 августа в Эдмонтоне и Ред Дире. Оно не состоится.
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Чемпионат проводится с 1991 года. С тех пор Канада выигрывала его 22 раза, а Россия/СССР – только четырежды. По одной победе у США, Швеции и Чехии.
Турнир-2019 выиграла сборная России, в финале одолев 3:2 Канаду.
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