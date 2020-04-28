Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. Главное из нового обращения

28 апреля 2020, 17:58

Президент страны сегодня выступил на совещании с главами регионов. На нем он сказал, что распространение эпидемии коронавируса удалось затормозить, однако пик еще не пройден.

Что еще: 

  • Нерабочие дни продлены до 11 мая.
  • 6, 7, 8 мая – нерабочие дни с сохранением зарплаты.
  • Правительству нужно проработать вопросы смягчения режима самоизоляции с 12 мая.
  • А еще правительство должно подготовить общенациональный план действий по нормализации доходов граждан и роста экономики.
  • В стране с нуля развернуто массовое производство лекарственных препаратов.
  • В больницах развернуто 116 тысяч коек. В 9 раз увеличено производство тест-систем.
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