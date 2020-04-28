Из СКА ушли пять хоккеистов

Клуб покинули: Артем Зуб, Андрей Зубарев, Ярно Коскиранта, Александр Барабанов и Йори Лехтеря.

🏒 Зуб перешел в СКА по ходу сезона-2016/17. В 212 матчах у него 48 (16+32) очков.

🏒 Зубарева СКА подписал летом 2015 года. Он отыграл 215 игр и набрал 28 (3+25) очков.

🏒 Коскиранта стал игроком СКА в межсезонье 2015-го. В 311 играх он отметился 114 (67+47) очками.

🏒 Барабанов – воспитанник СКА. У него 160 (73+87) очков в 311 матчах.

🏒 Лехтеря играл за петербуржцев с прошлого лета. На его счету 30 (15+15) очков в 51 матче.