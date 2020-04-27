У «Фортуны» травмировались два игрока на тренировке. У обоих – вторые травмы за год

27 апреля 2020, 19:31

Клубы Бундеслиги возобновили тренировки и готовятся к продолжению сезона. Цель лиги – проводить матчи с 9 мая.

У «Фортуны» (третье место с конца в таблице) – уже потери. Клуб сообщил о травмах: у полузащитника Адама Бодзека повреждение мышцы бедра, а голкипер Зак Стеффен травмировал связки колена.

Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию

Стеффен еще не играл в этом году из-за проблем с коленом. У Бодзека тоже была травма в 2020-м – беспокоило подколенное сухожилие, из-за чего игрок пропустил четыре матча.

А Бундеслига правда вернется?
Возобновление Бундеслиги: без рукопожатий, измерение температур на стадионах, пресс-конференции – удаленно