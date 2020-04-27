У «Фортуны» травмировались два игрока на тренировке. У обоих – вторые травмы за год

У «Фортуны» (третье место с конца в таблице) – уже потери. Клуб сообщил о травмах: у полузащитника Адама Бодзека повреждение мышцы бедра, а голкипер Зак Стеффен травмировал связки колена.

Стеффен еще не играл в этом году из-за проблем с коленом. У Бодзека тоже была травма в 2020-м – беспокоило подколенное сухожилие, из-за чего игрок пропустил четыре матча.