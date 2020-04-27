Гран-при Франции не состоится. Формула 1 отменила десятую гонку
27 апреля 2020, 11:50
Гонка в Ле-Кастелле планировалась на 28 июня. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон постановил, что массовые мероприятия в стране не будут проводиться до июля из-за пандемии коронавируса.
Формула 1 сообщила, что гонка в этом году не состоится. Ранее были отменены еще девять стартов. Теперь стартовым этапом будет гонка в Австрии в начале июля.
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Глава Формулы 1 Чейз Кэри сказал, что все это время организация контактировала с французским промоутером и полностью поддерживает решение властей страны.
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