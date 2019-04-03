«Бавария» выиграла 5:4 у «Хайденхайма», почти весь матч играя вдесятером

03 апреля 2019, 21:31

Безумный матч был сыгран на «Альянц-Арене» в рамках 1/4 Кубка Германии.  

• «Хайденхайм» – команда второй Бундеслиги, там она идет на шестом месте. 
• В феврале перед сражениями с «Краснодаром» от «Хайденхайма» пострадал «Байер», который проиграл этой команде в Кубке 1:2. 
• «Бавария» прошла три раунда Кубка, но не смогла никого из соперников («Дрохтерзен-Ассель», «Редингхаузен», «Герта») обыграть больше, чем в один мяч.  

Что творилось в игре: 

• «Бавария» открыла счет на 12-й минуте (Горетцка) и тут же лишилась Зюле из-за удаления. 
• До перерыва гости забили дважды, и «Бавария» закончила первый тайм, проигрывая 1:2. 
• Во втором тайме «Бавария» буквально за 12 минут превратила 1:2 в 4:2 благодаря голам Мюллера, Левандовски и Гнабри. 
• «Хайденхайм» в течение трех минут умудрился сравнять счет – 4:4! 
• Решающий мяч на 84-й минуте забил Левандовски с пенальти – 5:4 победила «Бавария». 

Просто «Хайденхайм» не был в курсе статистики Томаса Мюллера – если он забивает в кубковом матче, то «Бавария» побеждает. Так получилось и на этот раз (20 игр всего). 

Еще о мировом футболе
Киргизский капитан «Галатасарая» специально не забил пенальти. Парню аплодируют мировые СМИ и Линекер
Лидеры чемпионата Египта сыграли на 86-тысячном стадионе. На трибуны пустили 30 человек
Сын Зидана играл в третьем дивизионе. Новая роль – основной вратарь «Реала»