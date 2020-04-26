НБА разрешит командам открыть базы с 1 мая

По данным ESPN, на базах будут разрешены индивидуальные тренировки. При этом командные – запрещены из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом и некоторыми ограничениями властей США.

The San Francisco Chronicle (один из главных источников по «Голден Стэйт») написал, что «Уорриорз» не откроют свою базу и не разрешат игрокам тренироваться там без специального указа мэра Сан-Франциско Лондона Брида. Сейчас в городе объявлен чрезвычайного положения минимум до 3 мая.