Акинфеев лидирует в рейтинге самых преданных футболистов топ-10 лиг Европы

25 апреля 2020, 18:52

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг, куда попали футболисты, которые долгое время играют за один клуб.

  1. Акинфеев, ЦСКА – 17 лет, 3 месяца, 23 дня.
  2. Лоик Перрен, «Сент-Этьен» – 16 лет, 9 месяцев 24 дня.
  3. Лионель Месси, «Барселона» – 16 лет, 3 месяца, 23 дня.
  4. Франческо Маньянелли, «Сассуоло» – 14 лет, 9 месяцев, 24 дня.
  5. Джорджо Кьеллини, «Ювентус» – 14 лет, 9 месяцев, 24 дня.
  6. Серхио Рамос, «Реал Мадрид» – 14 лет, 7 месяцев, 24 дня.
  7. Сэмми Боссут, «Зюлте-Варегем» – 13 лет, 9 месяцев, 24 дня.
  8. Бруно Сориано, «Вильярреал» – 13 лет, 9 месяцев, 24 дня.
  9. Хави Лопес, «Эспаньол» – 13 лет, 9 месяцев, 22 дня.
  10. Марсело, «Реал Мадрид» – 13 лет, 3 месяца, 23 дня.
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