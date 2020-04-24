«Лидс» переименует трибуну стадиона в честь бывшего игрока, умершего от коронавируса

Норман Хантер играл за «Лидс» с 1962-го по 1976-й, провел в его составе 726 матчей, поднялся из второго дивизиона в английскую вышку, был чемпионом первого дивизиона (аналог современной АПЛ), выигрывал Кубки Англии и Лиги. 17 апреля Хантер в возрасте 76 лет умер от коронавируса.

«Лидс» уже объявил, что назовет Южную трибуну своего стадиона «Элланд Роуд» в честь Хантера. Жена Хантера в интервью пресс-службе сказала:

«От имени семьи: мы тронуты этим решением клуба. Хотелось бы поблагодарить весь «Лидс», врачей и медсестер из Национальной службы здравохранения, которые поддерживали Нормана».