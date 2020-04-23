УЕФА не пустит в еврокубки клубы, если сезон не будет доигран без уважительной причины

Исполком организации провел заседание в формате видеоконференции.

Основные решения:

• Есть два плана доигровки сезона: параллельное проведение чемпионатов и еврокубков или окончание чемпионатов и затем проведение еврокубков.

• Лиги должны доиграть сезон, чтобы распределить клубы правильно в еврокубках на следующий сезон.

• Если чемпионаты не доиграют по уважительной причине (запрет на спорт, экономические проблемы), УЕФА потребует выбрать клубы для еврокубков на основании спортивных достижений в сезоне-2019/20.

• УЕФА может отказать в допуске того или иного клуба, если чемпионат не будет доигран без уважительной причины, если процедура выбора была непрозрачной, если будет существовать общественное мнение о несправедливости выбора клуба.