Олимпийская чемпионка по лыжам Якобсен завершила карьеру. Через год она закончит обучение на врача
22 апреля 2020, 19:49
Об этом норвежка Астрид Якобсен рассказала в интервью NRK: «Прямо сейчас я больше думаю о буднях медицинского работника, чем о дальнейшей карьере в лыжах. Поэтому здесь я должна поставить точку».
На решение Якобсен повлияла пандемия коронавируса. Вместо отмененной студенческой практики в больнице она получила полноценные больничные смены. Тогда и решила, что точно заканчивает.
На Олимпиаде-2018 Якобсен выигрывала золото в эстафете. Еще она трижды побеждала на ЧМ.
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